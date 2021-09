A fiscalização para verificar o cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus (covid-19) fechou 10 pontos comerciais na noite de sábado (11), em Curitiba. Ao todo, foram 25 autuações administrativas e R$ 1,1 milhão em multas aplicadas por integrantes do município. As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) percorreram 13 bairros da capital.

Segundo a AIFU, estabelecimentos comerciais foram abordados nos bairros Alto da XV, Batel, Jardim Social, Santa Cândida, Cajuru, Uberaba, Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Água Verde, Parolin, Tatuquara, Augusta e Mossunguê.

+ Leia mais: Homem morre e duas mulheres ficam feridas no Largo da Ordem após confusão com GM

Os policiais militares e demais profissionais também dispersaram aglomerações que, juntas, somavam 1.210 pessoas, além de abordar 22 veículos e aplicar 25 autos de infração de trânsito.

A soma das aglomerações dispersadas chegou a cerca de 1,2 mil pessoas. Foto: Divulgação AEN

A abordagem a um dos locais, um bar no bairro Batel, partiu de uma denúncia de perturbação do sossego. No local, havia uma aglomeração de cerca de 100 pessoas. O responsável pelo estabelecimento foi fechado e multado em R$ 200 mil pelos agentes municipais.

A coordenação da ação foi da Polícia Militar (PM) e contou com integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, Guarda Municipal e das secretarias municipais do Urbanismo e do Meio Ambiente de Curitiba.