Um dos flutuantes de atracagem do ferryboat em Guaratuba, no litoral do Paraná, afundou na noite de segunda-feira (31). O serviço de travessia na manhã de terça-feira (01) ocorre somente por um trajeto partindo da cidade no sentido Prainha, em Matinhos.

+Viu essa? Ferry Boat é um dos grandes desafios pra Ratinho Jr em caso de reeleição em 2022

O incidente ocorreu próximo das 23h quando o flutuante afundou. Pelo horário, nenhum veículo estava estacionado. O atracadouro foi interditado e atrasa a travessia, uma das grandes reclamações dos usuários no fim de 2021. Em nota, A BR Travessias informou que aquele porto estava inoperante por mais de 24 horas, pois passava por inspeção. No momento em que parte da estrutura cedeu não havia risco à segurança. A concessionaria informa ainda que já havia trabalhado na referida ponte no ano passado, ocasião em que realizou sérias intervenções.

Ferryboat de Guaratuba encara mais esse problema. Foto: Reprodução.

Autuação

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) autuou a BR Travessias por não ter encaminhado informações requisitadas sobre a travessia por Ferry Boat da Baía de Guaratuba em abril de 2021. As informações requeridas tratam da capacidade de transporte e outros detalhes técnicos da operação e das embarcações que fazem a travessia.

