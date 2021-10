As rodovias que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná devem ter movimento intenso de veículos durante o feriado do Dia de Finados, que será na terça-feira (2). Segundo a Ecovia, concessionária que administra a BR-277 e as PRs 508 e 407, a previsão é de que 117 mil veículos circulem em ambos os sentidos das rodovias a partir desta sexta-feira (29) até a terça. Mais de 13 mil veículos, inclusive, já devem circular nesta sexta pelo trecho Curitiba-Litoral da BR-277, com fluxo mais intenso na manhã de sábado (30).

Já na BR-376, que também liga Curitiba ao Litoral do Paraná, o fluxo médio por dia deve ser até 49% maior do que o registrado diariamente nas praças das regiões atendidas pela Arteris LItoral Sul, responsável pelo trecho.

+ Leia mais: PRF inicia operação nas estradas para o feriado de Finados. Ações vão até a terça-feira

Na saída para o feriado prolongado pela BR-376, a concessionária explica que o fluxo deve se intensificar a partir das 16h desta sexta-feira, prosseguindo dessa forma até à meia-noite. No sábado, o horário de pico na BR-376 deve se intensificar a partir das 8h, indo assim até a noite.

Interior do Paraná

Segundo a concessionária CCR RodoNorte, até a terça-feira, 287 mil veículos devem passar pelos trechos entre Curitiba e Apucarana (BRs 277 e 376) e Ponta Grossa e Jaguariaíva (PR 151), fluxo, em média, 13% maior do que em dias normais.

De acordo com o setor de atendimento da CCR RodoNorte, o movimento durante o feriado pode chegar aos 150% acima do normal em dias e horários de maior movimento; o maior fluxo, inclusive, deverá ser registrado no trecho da BR 277 entre Curitiba e São Luiz do Purunã, principal ligação entre capital e o interior do Paraná, com fluxo estimado de 157,5 mil veículos entre sexta e a terça-feira de Finados.

Só na sexta, a concessionária estima que com 74,2 mil veículos circulem pelos trechos.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter