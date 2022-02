Parte de uma carreta acabou pegando fogo na BR-376, na manhã desta quarta-feira (23), em Guaratuba, no litoral do Paraná. O incidente acabou provocando um congestionamento de 5 km, mas sem interdição de pista, no sentido Santa Catarina.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi no sentido Santa Catarina e no km 681. Nas imagens divulgadas pela PRF, percebe-se que o fogo ocorreu na cabine do caminhão. O motorista não se feriu.

Bombeiros e agentes da concessionária estiveram no local para controlar as chamas. Depois de ter a pista interditada e provocar um enorme congestionamento, o trecho foi liberado aos motoristas.