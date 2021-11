Uma Kombi branca pegou fogo no estacionamento do Mcdonald’s Cabral, na manhã desta quarta-feira (10). Três pessoas presenciaram a cena e saíram sem ferimentos. A lanchonete estava fechada quando ocorreu o incêndio e vai funcionar normalmente durante o dia. Vídeo abaixo, feito pelo colunista da Tribuna Filipi Oliveira, flagra o momento em que o veículo ainda pegava fogo, com chamas, fumaça preta e explosões.

Segundo informações apuradas pela reportagem, três pessoas estavam dentro do veículo e elas se preparavam para fazer um serviço de roçagem no local. Quando o motorista estacionou, percebeu um clarão e o fogo começou.

Dentro do carro havia frascos com gasolina, utilizada pelos trabalhadores nos equipamentos de limpeza e roçada. De acordo com o testemunho do motorista, a Kombi passou por revisões, mas ele relatou que estava sentido um cheiro de queimado nos últimos dias.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e controlou o incêndio rapidamente. A lanchonete vai abrir a partir das 10h da manhã. Veja mais imagens da ocorrência abaixo.

