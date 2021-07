A história do pequeno Enzo, de apenas 6 anos, é digna de um super-herói. Ele caiu de uma altura de apenas um metro de uma atração no Beto Carrero, mas ficou entre a vida e a morte, sedado por oito dias, após sofrer um traumatismo craniano. Atualmente ele está se recuperando em casa, em Curitiba, do acidente que sofreu no parque localizado em Penha, no estado de Santa Catarina.

Enzo recebeu alta na última sexta-feira (02) e deixou o Hospital Pequeno Anjo vestido de Super-Homem. “Ele caiu de uma altura de um metro, mais ou menos, somado a altura dele. A hora que o Gorila (atração em que as pessoas sobem para tirar fotos) emitiu o som, ele se assustou e caiu de lado. Foi muito rápido. Ele bateu o lado esquerdo do rosto e teve um traumatismo craniano”, explicou a mãe Luana Pontes, em uma conversa bastante emocionante no programa Encontro com Fátima Bernardes, desta sexta-feira (09).

+Viu essa? Beto Preto e Greca disparam contra quem quer escolher marca da vacina

Logo após o acidente Enzo foi levado para tratamento no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. “Estamos lutando pela vida do seu filho, disseram os médicos. Ali eu desmoronei, ficamos em choque. Eu disse salve meu filho, cuide dele como se fosse seu. Eu só sabia rezar, rezar e rezar”, disse Luana.

Após ficar por quase oito dias em sedação, um momento marcante aconteceu. “Quando eles tiraram o sedativo dele foi emocionante. Eu disse: filho, se vc estiver ouvindo, aperte a mão da mãe. Ele apertou e abriu o olho. Foi um milagre”, disse Luana, que ressaltou que Enzo estava praticamente sem vida quando chegou ao hospital.

Criança caiu da estrutura do brinquedo e ficou gravemente ferida. Foto: Reprodução.

Atualmente Enzo está em casa, em Curitiba, em recuperação. Ele está com um tampão no olho, que faz parte de um tratamento para cuidar do olho afetado pela queda e uma tipoia no braço. “É um milagre, queria agradecer o Hospital Pequeno Anjo. Trataram o Enzo como filho, salvaram o meu filho. Teve um momento que me marcou muito, quando ele entrou, teve duas moças que oraram e me disseram: calma, mãe, você vai sair com o seu filho andando”, disse a mãe emocionada.

E aí, Beto Carrero?

Em nota, o Beto Carrero World informou que prestou todo apoio ao menino após a queda e está auxiliando a família.