“Fomos comprar um lanche e quando voltamos tinha um avião dentro de casa”, assim relatou a moradora da residência atingida por um avião de pequeno porte na tarde de domingo (30), no bairro Guarituba, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. O piloto da aeronave teve pequenas escoriações na cabeça e recusou atendimento médico.

A queda do avião ocorreu às 14h40 e, de acordo com Elis Parzianello, 77 anos, piloto do avião, ele tentou uma aterrisagem em um aeroclube que fica localizado nas imediações da Rua Luiz Teles de Souza. No entanto, ao perceber que teria dificuldades, fez a manobra de arremeter (subir novamente) e acabou batendo na casa. “Eu fui pousar e ele flutuou um pouco mais que o necessário. Fui obrigado a remeter para tentar um pouso mais adequado. Ele caiu com a asa inclinada para esquerda e tentei acertar para tentar vencer, mas caiu de lado”, disse Parzianello em depoimento para a RPC.

Na residência atingida, ninguém estava em casa na hora do impacto. A família tinha saído para comprar um lanche e quando retornou teve a surpresa ao visualizar um avião acidentado com parte dentro da casa. “Foi um livramento, né? Se tivesse alguém em casa poderia ter se machucado”, comentou Micaeli Cristina, que mora com o marido e duas filhas na residência.

A Defesa Civil de Piraquara esteve no local e fez uma avaliação na casa, mas o resultado não foi divulgado.

Foto: Reprodução/RPC.

Não é a primeira vez

Não é a primeira vez que aviões de pequeno porte caem em Piraquara. Em 2019 outro acidente deixou dois homens feridos. O Corpo de Bombeiros também foi até o local para prestar socorro às vítimas que se queimaram com a explosão causada pelo impacto da aeronave.