Um homem suspeito de ter participado do assassinato de um professor de educação física no Centro de Curitiba, em julho deste ano, foi encontrado por uma equipe da Guarda Municipal na madrugada desta quinta-feira (18). Equipes do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) e do núcleo Matriz da Guarda Municipal estavam em patrulhamento pela região quando viram dois homens que saíram correndo após avistarem as viaturas.

Depois de cercá-los, os guardas fizeram a abordagem na Travessa Nestor de Castro. E, após uma consulta no sistema online, a equipe encontrou um mandado de prisão em aberto contra um deles, o suspeito de participar de assassinato em 28 de julho.

O foragido foi encaminhado para a Delegacia de Vigilância e Capturas da Polícia Civil para as medidas cabíveis.