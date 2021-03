A Prefeitura de Curitiba retoma, na próxima quinta-feira (25), o fornecimento dos kits de alimentação às famílias das crianças e estudantes da rede municipal de ensino. O cronograma de entregas será feito por regional, diretamente nas unidades onde a criança está matriculada (veja tabela abaixo).

O formato de ensino segue totalmente remoto até pelo menos dia 6 de abril. Desta vez, o fornecimento será iniciado na quinta-feira (25), para no sábado e domingo, e será retomado na segunda-feira (29).

Dias da semana / regional:

Quinta-feira (25) – Tatuquara e Pinheirinho

Sexta-feira (26) – Cajuru e Boqueirão

Segunda-feira (29) – Boa Vista e Santa Felicidade

Terça-feira (30) – Bairro Novo e Portão

Quarta-feira (31) – CIC e Matriz

Todos os estudantes matriculados na rede municipal têm direito ao kit, que busca suprir as necessidades de alimentação das crianças durante o período de suspensão de aulas presenciais na rede, por conta da pandemia da covid-19.

Podem buscar o kit famílias de crianças e estudantes matriculados em escolas, CMEIs e Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados. Neste último caso o fornecimento é exclusivo para quem é atendido nas vagas do contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Curitiba. Para os CEIs, as datas de retirada serão divulgadas em breve pela Prefeitura, por unidade.

No momento da retirada, o responsável pela criança matriculada precisa apresentar o CPF ou a carteira de identidade. Também precisa ter em mãos o nome do estudante matriculado e nome da instituição de ensino, para a conferência de dados.

É obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social.