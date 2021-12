Uma forte tempestade de granizo atingiu parte da rodovia BR-376, na região da Serra do Mar, no fim da tarde deste domingo (26). No Instagram, o perfil do grupo BR-277 postou um vídeo que mostra como foi a forte chuva com vento e granizo na altura do km 676. Motoristas que estavam na rodovia obrigaram a parar os veículos para esperar a chuva passar. Veja as imagens!

De acordo com concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, houve “chuva de granizo mas sem alteração no tráfego em Guaratuba, km 677,9, por volta das 17h10. Durou cerca de 15 minutos”. Não há informações sobre acidentes.

O Simepar informou que as ocorrências de chuva de granizo são comuns no verão. Muito comum no verão, é possível que outros eventos meteorológicos como o deste domingo ocorram mais vezes, principalmente à tarde.

Por volta das 16h30 deste domingo, o tempo estava instável por conta da disponibilidade de umidade na atmosfera e temperaturas bem elevadas. “Alguns eventos de chuva são fortes em áreas isoladas. Na imagem com dados de chuva pelos radares meteorológicos do Simepar, nota-se a presença de áreas de chuvas distribuídas na região do estado, desde setores mais a oeste até faixa do litoral”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

O Simepar também confirmou que havia condições favoráveis para a ocorrência de granizo neste domingo. “Haviam duas células de tempestades, uma ao sul e outra ao norte do Litoral. Ambas com potencial”, explicou Fernando Mendes.

