Uma massa de ar quente que se aproxima do Brasil nesta semana deve elevar as temperaturas acima do normal para esta época do ano. Segundo a MetSul Meteorologia, o calor será de Norte a Sul do país. Vários estados devem ter máximas próximas ou acima dos 40ºC. Em Curitiba, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas já devem chegar aos 28º C na próxima terça-feira (17). Também não deve chover nos próximos dias. Apesar desta previsão, Curitiba começou a semana com raios, trovões e muita chuva entre a madrugada e manhã desta segunda-feira (16), chuva que deve seguir durante a manhã. Houve até registro de granizo em alguns bairros.

De acordo com a MetSul, a massa de ar seco e quente já cobre a maior parte do território brasileiro, mas durante os próximos dias vai avançar do Brasil Central e do Norte do país para as áreas das regiões Sudeste e Sul que ainda não sofrem a influência do ar tropical. Esse movimento deve determinar um aquecimento muito acentuado em centenas de municípios do Sul e do Sudeste que ainda estão com temperatura agradável.

O calor mais intenso será sentido na grande maioria das cidades do Centro-Sul do Brasil na segunda metade da semana, a partir da quarta-feira (18). Valores entre 24ºC a 25ºC serão registrados do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, o que não é algo comum para esta época. Valores tão altos, no caso do estado gaúcho, somente são registrados em fortes ondas de calor e que durante o verão trazem máximas acima dos 40ºC.

Conforme o MetSul, como é agosto e o número de horas de sol menor que dezembro a março, o aquecimento acaba sendo menor, mas a massa de ar é tão quente que mesmo assim deve trazer máximas até 10º C a 15º C acima do que é normal para a época do ano no Rio Grande do Sul, o que não é comum.

No Paraná e em Santa Catarina, as tardes mais quentes devem ocorrer no Oeste dos dois estados com máximas acima de 35º C e até próximas dos 40º C em alguns pontos. “A sucessão de frentes e alternâncias de massas de ar fará desta semana muito complexa em previsão do tempo e é recomendável ficar atento aos prognósticos”, aponta a MetSul.

Pelo mapa do Simepar, a segunda-feira (16) começou com muita chuva, com raios e trovões, e ainda não esquenta tanto pelo menos neste começo de semana. A previsão para o dia aponta uma variação térmica entre 13º C e 24º C. O tempo começa a secar a partir do período da tarde, após as chuvas previstas para o começo do dia. Na próxima quinta-feira (19), a previsão para Curitiba é de máximas próximas dos 29º C.

