Depois de um Natal tímido em 2020, o arrefecimento da pandemia de coronavírus no Brasil tornou possível que as tradições natalinas pudessem ser realizadas novamente. Uma delas é a típica foto das crianças, ou de toda a família, com o Papai Noel.

Em Curitiba, esse serviço é concentrado nos shoppings e alguns deles mantiveram, assim como em 2020, alguns cuidados como o de isolar o bom velhinho do público. Lembrando que o uso de máscara por parte do público é obrigatório.

Veja onde tirar fotos com o Papai Noel em Curitiba neste Natal 2021:

Mueller: Papai Noel e ursos

No shopping Mueller, o Papai Noel também está de volta e à disposição para fotos até 23 de dezembro. Desta vez são duas poltronas, separadas por uma barreira de proteção de vidro, para receber as crianças com segurança. O trono está localizado no piso L1 e as fotos ocorrem durante o horário de funcionamento do shopping (segunda a sexta-feira das 10 às 22h e aos domingos das 14h às 20h).

Além disso, os visitantes também podem tirar fotos e interagir com os mascotes Caramelo e Baunilha, usos de 2,5m de altura que recebem os visitantes para fotos e interação na Casa dos Ursos, no piso L4, de quinta a domingo, das 14h às 20h.

Fotos e brinquedos no Jockey

O Papai Noel irá atender todas as crianças e famílias no Jockey Plaza Shopping de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 13h às 21h. As crianças podem deixar cartinhas e também levar para casa a tradicional foto com o Papai Noel impressa na hora, que custa R$ 15. O local conta ainda com brinquedos motorizados e um carrossel de balanços giratórios para crianças e adultos (ingressos a R$ 5).

Distanciamento no Shopping Curitiba

No Curitiba, o Papai Noel também voltou a estar pessoalmente no shopping, para as tradicionais fotografias com as crianças e famílias, mas separados por uma divisória de plástico para manter o distanciamento social, ainda necessário. O uso de máscara é obrigatório. As fotos podem ser realizadas de segunda a sábado, das 13h às 21h; aos domingos, das 12h às 20h (intervalos das 16h30 às 17h30).

Vila do Papai Noel no Jardim das Américas

No Shopping Jardim das Américas, o Papai Noel recebe o público em um cenário lúdico que anuncia a sua chegada com trenó, renas, gangorra e outros brinquedos para as crianças.

O Papai Noel fica separado por um acrílico; as imagens profissionais custam R$15 e as fotos são levadas na hora. Nos horários: 15h às 21h (11 a 30 de novembro), 13h às 21h (1 a 9 de dezembro), 12h às 22h (10 a 16 de dezembro), 11h às 22h (17 a 19 de dezembro), 10h às 22h (20 a 23 de dezembro) e das 10h às 18h no dia 24, véspera de Natal.

ParkShoppingBarigüi: fotos e espaços interativos

No ParkShoppingBarigüi, o Papai Noel já está atendendo ao público para fotos todos os dias das 10h às 22h. O local também está repleto de espaços instagramáveis: entre as atrações da decoração, um Papai Noel de 5 metros de altura, uma torre de bolas e bengalas natalinas de 6 metros e espaço com guirlandas para selfies e fotos com a família e os amigos.

As crianças também tem um espaço de brincadeiras só para elas no piso térreo próximo ao App Point.

Shopping Estação: fábrica de brinquedos

No Estação, as fotos presenciais (com separação com placa de acrílico) com o Papai Noel podem ser feitas de segunda a quinta-feira das 13h às 21h. Sextas e sábados das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 20h. O shopping conta ainda com a “Fantástica Fábrica de Brinquedos”, onde as crianças auxiliam o Papai Noel nessa produção.

No circuito, há alavancas, engrenagens e botões que devem ser acionados para que se conclua o desafio. No final, os pequenos recebem até um certificado de ajudante do Papai Noel.

Palladium: Papai Noel no cubo de vidro

No Shopping Palladium, o personagem mais famoso do Natal ficará ainda mais protegido: ele estará em um cubo de vidro para as fotos com o público. Quem quiser levar o mimo impresso pode pegar a foto na hora (R$ 15 com moldura de Natal). Há ainda um carrossel à disposição das crianças em funcionamento durante todo o horário do shopping (que custa R$ 10 para quatro voltas).

Pátio Batel: bom velhinho e Mickey

No shopping Pátio Batel, o Papai Noel também está à disposição para fotos com as crianças e famílias em um trono especial no piso L3, em frente à loja Centauro. Há ainda dois ambientes para fotos nas redes sociais, que seguem a temática. A árvore de Natal principal do espaço tem como tema o icônico personagem Mickey.

