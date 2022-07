A Estação Espacial Internacional (ISS – Internacional Space Station) fez uma foto incrível da cidade de Curitiba a noite. O registro, que mostra também alguns municípios da região metropolitana, foi feito no dia 4 de julho, quando a estação espacial passou pelo Brasil a uma distância de 419 quilômetros de altura (o equivalente à distância da capital paranaense até São Paulo.

A nova leva de fotografias noturnas também apresenta imagens recentes do Rio de Janeiro e São Paulo. No Flickr da ISS é possível visualizar várias imagens feitas pela ISS na série Cities at Night.