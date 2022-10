A partir desta terça-feira (11), a Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba, que oferta o menor preço da cidade sempre em dois produtos para alimentação, disponibiliza o pacote de 500 gramas de macarrão penne Floriani a R$ 1,99 e o pacote com 800 gramas de frango à passarinho congelado da Copacol por R$ 7,69.

A promoção é válida para o período de terça a sábado (15), exceto na quarta-feira (12), quando as lojas estarão fechadas por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O frango à passarinho congelado será vendido a R$ 7,69 e o macarrão penne a R$ 1,99.Foto: Divulgação/SMCS

Recorde de vendas

Nos primeiros 15 dias desde que a Semana da Economia foi lançada, o arroz e feijão, primeiros produtos com redução dos preços, tiveram recordes de vendas. Nos três primeiro dias, as vendas do arroz Sabor Sul, um dos itens em promoção, aumentou 95% em relação ao mês anterior. Já o feijão preto da marca Caldeirão teve 33% de aumento de vendas.

Como funciona

A cada semana, a Prefeitura oferta o menor preço da cidade em dois produtos da cesta básica vendidos nos Armazéns da Família.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, lembra que a Semana da Economia valoriza o poder de compra das famílias e exerce também um efeito regulador de preços no mercado.

“É uma iniciativa que beneficia toda a população, principalmente em tempos de grande insegurança alimentar”, destacou Gusi.

Mutirão de cadastramento

Os Armazéns da Família estão promovendo mutirões de cadastramento para facilitar a adesão ao programa às pessoas que não têm acesso a computadores e smartphones ou que têm dificuldade para se cadastrar. Desde 2019, o cadastro é feito por autoatendimento on-line pelo portal do programa ou pelo aplicativo Curitiba App, no ícone Armazém da Família.

Depois de passar pelas regionais do Boa Vista, Santa Felicidade e Cajuru, o mutirão vai estar na Regional do Tatuquara na quinta e sexta-feira (13 e 14/10). As próximas regionais a receber o mutirão serão Boqueirão (19 e 20/10), Pinheirinho (26 e 27/10), Matriz (8 e 9/11), Portão (17 e 18/11) e CIC (29 e 30/11).

O mutirão é promovido pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional com a apoio das administrações regionais. Podem se cadastrar moradores de Curitiba com renda familiar de até cinco salários-mínimos.

Para fazer o cadastro, o interessado deve levar documentos de todos os membros da família ou de todos os moradores da residência.