Morreu, nesta quarta-feira (09), vítima de covid-19 o Frei Nelson Martins dos Santos. O religioso estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico, de Londrina, no norte do Paraná, desde sábado (5), mas e precisou ser intubado na terça-feira (08), quando teve seu quadro de saúde agravado.

+Leia mais! Com novo lote, Paraná alcança um total de 6 milhões de vacinas recebidas

Em nota de pesar, Gerson Colodel, prefeito de Almirante Tamandaré, e Daniel Lovato, vice-prefeito da cidade em que o frei atuava, lamentaram a morte do religioso. “Frei Nelson era amado por todos. Nas nossas orações, iremos pedir a Deus que receba de braços abertos aquele que muito fez para espalhar a palavra divina. Estamos todos de luto por um frei que tanto deu à nossa comunidade”, diz a nota.

+Leia mais! Teve reação após a vacina contra a covid-19? Isso pode ser um bom sinal; entenda

“Como eu gostava dele. Agora está junto ao senhor nosso, senhor Jesus”, disse uma seguidora na postagem.

O sepultamento ocorreu no Convento Santo Antônio na cidade de Almirante Tamandaré.