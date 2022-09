O dia de calor, com temperaturas dignas de verão, indicam a chegada de uma frente fria no Paraná. Segundo o Simepar, a chuva chega logo para, literalmente, derrubar a temperatura em Curitiba e região. Para esta sexta-feira a previsão do tempo para Curitiba indica máxima de 28ºC e zero possibilidade de chuva.

+Viu essa? Cinco paranaenses quase faturam bolada milionária da Mega Sena 2517. Já conferiu?

Porém a aproximação de uma frente fria já muda esse tempo nos próximos dias em Curitiba. Sábado (10) a capital já deve ter chuva considerável e a máxima já fica em 20ºC. no domingo a temperatura fica entre 9ºC e 13ºC, com chance de mais chuva.

A semana segue nesta linha: temperaturas mais amenas e chuva.

+Viu essa? Vai ter horário de verão em 2022?

Fernando Mendes, meteorologista do Simepar, explica que já existe uma condição de instabilidade se configurando. “Uma nova frente fria atuando a partir do Rio Grande Do Sul, com áreas de chuva. Para sábado e domingo o tempo muda na metade sul do Paraná. Curitiba e região metropolitana ficam mais encobertos, inclusive no início da semana”, explicou.