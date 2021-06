Conforme avisou a previsão do Simepar, a chuva marcou presença em Curitiba e região entre a noite deste domingo (06) e madrugada desta segunda-feira. Uma frente fria vinda da região sul é a responsável por essa mudança no tempo, que deve deixar esta segunda e terça-feira com ao menos 12,3 milímetros de chuva. As temperaturas na capital ficam entre os 16 e 18 graus.

Segundo o Simepar, a frente fria segue atuando na altura do Sul do Brasil, por isso os índices de instabilidade em Curitiba e diversas regiões paranaenses. Há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia na maioria dos setores, inclusive não se descartando a ocorrência de tempestades em alguns pontos. Segundo o Inmet, Curitiba e grande parte da metade sul seguem em alerta amarelo de temporal.

“Segunda-feira de tempo instável e chuvoso na maioria das cidades paranaenses. Com a ocorrência de chuva não teremos uma expressiva elevação da temperatura, tempo mais fechado e com baixa amplitude térmica. Em Curitiba máxima de apenas 18 graus, com oscilação muito pequena na região metropolitana”, explicou o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

E terça-feira?

Novamente há condição para chuvas durante boa parte do dia e nas diversas regiões paranaenses. Risco de algum temporal localizado persiste. Em Curitiba, as temperaturas ficam entre os 16 e 10 graus.