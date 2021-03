O céu de Curitiba deve se apresentar mais encoberto de nuvens nesta quarta-feira (17). Mesmo assim, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva pode chegar apenas no fim de tarde e de forma isolada. Uma frente fria que se aproxima pelo Sul do Brasil deve provocar mudanças a partir da quinta-feira (18), quando a chuva deve ser mais carregada na região. Nas demais regiões do Paraná, há condições para temporais com raios e ventos fortes, principalmente na divisa com Santa Catarina.

+Leia mais! Névoa densa e forte cheiro de fumaça assustam moradores de Curitiba

Em Curitiba, nesta quarta, o Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 18º C e 30º C. Com mais encoberto do que nos últimos dias, Curitiba deve registrar 3,9 milímetros de chuva nesta terça-feira, o que muda significativamente na quinta-feira.

Conforme a meteorologia, a chuva pode chegar apenas na quinta-feira, com o avanço da frente fria e 17 milímetros de acumulado. Na quinta, o dia deve ser típico de verão, com o sol aparecendo ao longo do dia e risco de temporais a partir do final da tarde. Já na sexta-feira a chuva promete ser mais intensa, com 20 milímetros de precipitação.

+Viu essa? Ratinho Júnior prorroga medidas restritivas contra a covid-19 até 1º de abril

Litoral

Nas praias do Paraná, a chance de pancadas de chuvas isoladas à tarde é maior do que em Curitiba nesta quarta-feira. Por lá, o choque do calor e da umidade podem provocar chuva forte. No entanto, o sol deve aparecer pela manhã, mantendo o dia com uma variação de nebulosidade.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações de temperaturas nos termômetros devem variar entre 21º C e 30º C.