Os últimos dias do mês de julho prometem ter baixa temperatura em Curitiba e região. É o inverno que chegou atrasado, mas que vai levar os curitibanos para uma boa coberta e a japona.

Segundo o Simepar, na quinta-feira (29), uma frente fria consegue quebrar o bloqueio atmosférico estabelecido, e avança pelo Sul do País em direção ao Paraná. Na sexta-feira (30), vai ser possível perceber a alteração na temperatura, pois Curitiba deve ter a mínima de 7°graus.

Já no sábado (31), a tendência de um dia frio, com a mínima podendo chegar a 3°graus nas primeiras horas do dia. De acordo com a previsão, apesar da baixa temperatura devido a velocidade do vento, o sol vai aparecer para aquecer ao longo do período.

Para fechar o fim de semana, o domingão vai estar mais aquecido, pois a frente fria perdeu força. A mínima para o dia é de 8°graus.

Geada em Curitiba?

Apesar da baixa temperatura, não deveremos ter geada na capital, segundo o Simepar. A temperatura mais fria do ano foi de 2,6°C, no dia 13 de junho.