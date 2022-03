Começa nesta sexta-feira a tão esperado (por muitos) mudança no tempo na região de Curitiba. A frente fria que vinha “subindo” desde o extremo-sul do país está sobre o Paraná e traz instabilidade e possibilidade de chuvas para todo o período. Pancadas podem acontecer ao longo do dia, com risco de rajadas fortes de vento no período da tarde.

Com relação às temperaturas, não esquenta muito no oeste e no sudoeste do Estado, e fica mais abafado no litoral e no norte pioneiro. Na região de Curitiba, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 28°C, mas a temperatura real deve ficar no meio disso durante o dia. Nas praias, mínima de 23°C e máxima de 30°C.

No sábado, a frente fria se afasta em direção ao Sudeste do País. Porém, no Paraná, a instabilidade atmosférica segue presente sobre todo o estado (circulação dos ventos em níveis mais elevados mantém os índices de instabilidade elevados), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o Simepar.

Assim, as condições meteorológicas seguem favoráveis para pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas no decorrer do dia nas diversas regiões paranaenses. Temperaturas ficam amenas (variam pouco durante o dia). Em Curitiba elas não devem ultrapassar os 20°C, o que é quase um “friozinho” para quem estava acostumado ao calorão dos últimos dias.

Veja a previsão do tempo para todo o Paraná!

Previsão do tempo para as principais cidades do Paraná. Foto: Simepar