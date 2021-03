A proximidade de uma frente fria que veio do Sul do Brasil e segue para o oceano traz chuva para Curitiba e região nesta quinta-feira (18) ainda pela manhã. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o risco de chover forte, com chance de temporais com ventos e raios, já é menor do que se previa. As temperaturas também devem cair um pouco na capital. Nas praias, no entanto, o risco de chuva forte continua.

Em Curitiba, nesta quinta, o Simepar prevê uma variação térmica entre 17º C e 25º C. O céu que amanheceu encoberto de nuvens deve seguir assim, com o sol aparecendo pouco ao longo do dia. A chuva deve começar ainda pela manhã e o volume esperado é de 14,3 milímetros.

Litoral

Nas praias do Paraná, o Simepar prevê uma intensidade mais significativa de precipitações nesta quinta-feira. De acordo com o mapa meteorológico, pode chover até 27 mm ao longo do dia. À tarde, há chance de pancadas mais fortes.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, segundo o Simepar, as temperaturas devem variar entre 21º C e 27º C.