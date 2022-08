Está curtindo o calorzinho deste domingo (28)? Então aproveite, pois o frio tem data e hora para chegar a capital, segundo a previsão do tempo pra Curitiba. Segundo o Simepar, a temperatura em Curitiba começa a cair a partir das 13h, caindo como se estivesse numa ladeira até chegar a 9ºC por volta das 23h. Por isso, Curitiba e região estão com alerta laranja de declínio de temperatura segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O litoral do Paraná tem alerta de ressaca e ventos fortes. O Inmet, inclusive, tem cinco alertas de tempo para o Estado (veja mais abaixo).

+Leia mais! Mãe confessa ter matado os dois filhos no Paraná; corpos estavam na casa

Segundo a previsão do tempo a mudança em Curitiba e grande parte do Paraná tem explicação. É a chegada de uma frente fria que promete derrubar as temperaturas nesta semana que se inicia. Curitiba tem mínima prevista de 7ºC na terça-feira (30), muito menos que a média de 19ºC registrada na manhã deste domingo (28). Já a chuva deve chegar apenas na sexta-feira (2).

Alerta laranja de queda de temperatura

O Inmet alertou para os riscos à saúde por conta da queda brusca de temperatura em Curitiba e grande parte do Paraná. O Instituto aponta queda de vários graus no decorrer do dia.

Ressaca e alerta da Marinha para ventos fortes

Já no Litoral, é preciso ficar atento ao mar. A Marinha do Brasil alerta para essa frente fria que pode causar ressaca no litoral brasileiro. O Litoral do Paraná está neste alerta, que vale entre os estados do Rio Grande Do Sul e São Paulo.

Segundo o alerta da Marinha há possibilidade de vento de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), da noite de sábado (27) até a manhã de segunda-feira (29).

Por causa do alerta, pescadores, navegantes e banhistas precisam ficar atentos às condições do mar, já que há risco de ondas fortes.

Paraná tem cinco alertas de tempo do Inmet

Alerta laranja para declínio de temperatura em Curitiba e grande parte do Paraná. Foto: Reprodução/Inmet.