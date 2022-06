O avanço de uma frente fria em direção ao Paraná deve diminuir as temperaturas no fim de semana, em Curitiba. Segundo o Instituto Simepar, a umidade deve deixar os dias mais carregados de nuvens no sábado (25) e no domingo (26).

De acordo com a previsão, pode ocorrer até chuva fraca na capital, embora a previsão seja de tempo firme nos dois dias que se seguem.

Segundo o Simepar, em Curitiba, no sábado, as temperaturas devem variar entre 11° C e 21° C. No domingo, a capital deve ter marcações nos termômetros que variam entre 10° C e 12° C.

