Uma frente fria avança pelo Paraná nesta sexta-feira (17), potencializando a ocorrência de tempestades. Para Curitiba, a chuva só deve aparecer entre o fim da tarde e começo da noite. É um cartão de visitas para o fim de semana, que promete ser de queda na temperatura e tempo fechado. Há, inclusive, um alerta da Marinha de ventos fortes para o litoral paranaense.

Segundo o Simepar, a tendência que a chuva já apareça pela manhã no interior. Nas demais regiões, tempo muda à tarde. Temperaturas seguem mais elevadas no norte pioneiro e nas praias, regiões onde demora um pouco mais para chover.

Em Curitiba, o tempo deve permanecer fechado ao longo do período, apesar da tentativa do sol aparecer em alguns momentos. A máxima não deve ultrapassar 24°graus. Aliás, o fim de semana vai ser de frio e tempo nublado na capital, com mínimas de 10°graus para o sábado (18) e domingo (19).

Já no litoral, a temperatura vai estar bem mais amena. Para esta sexta, Guaratuba pode chegar a 28°graus, sem chance de chuva. A piora no tempo chega no fim de semana, mas nada que atrapalhe os planos de quem está nas praias no feriado de Corpus Christi.

Para o interior, é praticamente o inverso. Tempo fechado na sexta e aberto para o fim de semana. Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, sexta com chuva e mínima de 15°graus, mas sabadão e domingo com sol dominando a Terra das Cataratas.

