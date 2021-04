O dia está começando com registros de chuvas fracas e isoladas nas diversas regiões paranaenses. Este cenário, segundo o Simepar, deverá permanecer ao longo de todo o domingo (25) devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano atlântico. Diferente dos dias anteriores, a madrugada em Curitiba e região teve temperaturas mais agradáveis.

O avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, sistema que aumenta a instabilidade sobre o Paraná, mantém as áreas de instabilidade em diversas regiões e pode ocasionar pancadas de chuva acompanhadas de algumas descargas elétricas, porém sem temporais. No geral as chuvas previstas são fracas, sem indicativo de acumulados significativos de precipitação.

As temperaturas devem variar de 14ºC a 21°C na região de Curitiba, 18°C a 26C no litoral do estado e 13°C a 22°C nos Campos Gerais. No restante do estado a temperatura máxima média caiu bastante se considerarmos os últimos dias. Em Foz, por exemplo, ela não passa dos 25°C, com chuva. Pato Branco também tem chuva, com máxima em 20°C. No Norte, em Londrina, tempo fechado e abafado, com variação de 16°C a 27°C.

Na segunda-feira a frente fria afasta-se para o oceano, mas ainda eixa o tempo estável na maior parte do interior paranaense. Não chega a fazer frio intenso, mas as temperaturas ficam amenas no amanhecer. Entre os Campos Gerais, RMC e litoral o céu segue com muita nebulosidade e com condição para chuviscos/chuvas fracas. Na região da capital e praias não aquece muito à tarde.