Uma frente fria que passa rapidamente pelo Paraná, nesta quinta-feira (24), em alto mar, deve manter a variação de nebulosidade em Curitiba. Com isso, o tempo se mantém com a manhã mais fria e a tarde com máximas próximas dos 20º C na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), garoas finas e isoladas podem ocorrer em alguns bairros. Em outras regiões do estado, há previsão de chuvas com raios e rajadas de vento intensas.

LEIA TAMBÉM – Vacinação pra pessoas com 49 anos em Curitiba: Quando devem chegar as doses para este grupo?

Em Curitiba, nesta quinta, a meteorologia prevê uma variação de temperaturas entre 12º C e 21º C. Embora a frente fria chegue pelo oceano e mexa com o tempo, o Simepar ainda prevê a condição de sol e dia mais seco para a sexta-feira (25). As temperaturas também devem subir um pouco mais até o fim de semana. A máxima na sexta-feira, por exemplo, gira em torno dos 25º C na capital.

Outras regiões

No Paraná, o Simepar prevê um dia mais chuvoso, com descargas elétricas e ventos fortes, nas áreas que vão do Oeste ao Centro-sul, principalmente à tarde. As temperaturas também devem ficar mais elevadas nesta parte do estado, com máximas de 25º C. É o caso de Foz do Iguaçu, por exemplo.

VIU ESSA? Novo decreto mantém bandeira laranja em Curitiba por mais uma semana

Segundo o Simepar, no demais setores, o que predomina é a variação de nebulosidade. Há “tendência para temperaturas mais elevadas nos setores mais ao Oeste e Norte do Paraná. Nas demais regiões, as temperaturas deverão se manter mais amenas”, aponta a meteorologia.

Nas praias do Paraná, a variação de nebulosidade segue parecida com a de Curitiba, por causa da ação da frente fria. Podem ocorrer garoas isoladas ao longo dia e as temperaturas tendem a ser amenas. Conforme o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros variam entre 13º C e 21º C.