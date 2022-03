A chegada do Outono definitivamente virou uma chave do tempo, pelo menos em Curitiba e grande parte do Paraná. No final da manhã desta quinta-feira (24), o vento forte em Curitiba chamou atenção e indicava uma mudança para os próximos dias. A razão é a aproximação de uma frente fria, que promete chegar com muita chuva, temporal e ventos fortes. O Paraná está com alerta laranja de temporal e parte do estado tem alerta vermelho de chuvas fortes. A ventania em Curitiba chegou a 50 km/h, segundo o Simepar.

Segundo o meteorologista Lizando Jacobsen, uma frente fria se aproxima do Paraná, o que aumenta bastante o risco de temporais. “Temos a situação de uma frente fria evoluindo pelo sul do país, o que aumenta muito o risco de temporais, acompanhado de muitos raios e rajadas de ventos de moderado a forte”, explicou.

O Simepar alertou que este sistema deve atuar na região até sexta-feira (24), com destaque para a quantidade de chuva. “Poderemos ter acumulado superiores a 100 milímetros. Fica o alerta para grandes cidades com a possibilidade de alagamentos”, ressaltou Jacobsen.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de temporal para todo o estado.

O que fazer em caso de temporal

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta Vermelho

O alerta vermelho emitido pelo Inmet destaca para a população o risco de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. Lembrando que estas são situações previstas no alerta vermelho de chuvas intensas do Inmet. Veja a área em questão: