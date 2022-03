A chegada de uma frente fria no Paraná, no final da tarde desta quinta-feira (24), trouxe muita chuva para o estado, que segue com alerta vermelho de intensidade de chuvas para a região sudoeste, oeste e centro-sul do Paraná. O Simepar avisou para o risco de chuvas intensas e a cidade de Pato Branco acumulou 117 milímetros de chuva apenas no dia 24. Curitiba, que registrou chuvas isoladas, acumulou 10 milímetros, segundo o Simepar.

O alerta vermelho de chuvas intensas do Inmet segue pelo menos até às 10h desta sexta-feira. Além disso, o Paraná segue em alerta laranja de temporal também até o mesmo horário, quando pode ocorrer uma nova avaliação do instituto.

Segundo o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar o tempo virou em praticamente todo o Paraná. “No sudoeste e sul o valor acumulado já passou dos 100 milímetros entre Pato Branco e Clevelândia.

Em Curitiba o dia promete ter chuva e ocorrência de chuva, principalmente para a parte da tarde. As temperaturas na capital ficam entre os 18 e 22ºC. “O tempo continua muito instável nesta sexta-feira e a chuva se distribui novamente para todas as regiões do estado, com menor intensidade, mas a qualquer hora do dia”, reforçou o meteorologista.

Ventania no Paraná

O temporal chegou com fortes rajadas de vento no Paraná. Em alguns lugares, segundo Jacóbsen, as rajadas chegaram a 70 km/h, principalmente em cidades da região oeste.