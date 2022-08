Ela está vindo, e pode ir preparando a coberta para os próximos dias em Curitiba. Neste domingo (28), uma frente fria chega ao Paraná entre a tarde e à noite, e despenca a temperatura para a semana que vem.

Segundo o Simepar, a previsão que as mínimas venham a chegar próximo dos 6°C no começo da segunda-feira (29). Na sequencia dos dias, aumenta a temperatura, mas nada muito significativo. A vantagem que o sol vai estar presente na maior parte do tempo. Quanto as máximas, Curitiba não deve passar de 15°C até quarta-feira (31).

Alerta de ressaca e ventos fortes

Já no Litoral, é preciso ficar atento ao mar. A Marinha do Brasil alerta para essa frente fria que pode causar ressaca no litoral brasileiro. O Litoral do Paraná está neste alerta, que vale entre os estados do Rio Grande Do Sul e São Paulo.

Segundo o alerta da Marinha há possibilidade de vento de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), da noite de sábado (27) até a manhã de segunda-feira (29).

Por causa do alerta, pescadores, navegantes e banhistas precisam ficar atentos às condições do mar, já que há risco de ondas fortes.

O alerta de ressaca é importante, pois no começo de agosto a passagem de um ciclone extratropical pelo Paraná, que também foi alertado pela Marinha, causou grande destruição no Paraná e em Santa Catarina. Houve desabamento de estruturas e até uma balada flutuante acabou sendo destruída em alto mar após ser levada pela força do mar.