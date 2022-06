O tempo volta a ficar mais instável, com chuvas a partir da faixa oeste e avançando por todo o Paraná, ao longo desta quinta-feira (09). Na imagem de satélite divulgada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) nota-se a maior concentração de nuvens que já ocorrem entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

No decorrer do dia são esperadas chuvas, que podem, em alguns pontos, chegarem acompanhadas de trovoadas. As temperaturas apresentam pouca oscilação ao longo do dia, com tendência de queda mais acentuada a noite, pois logo em seguida desta frente fria, uma massa de ar frio se desloca em direção ao nosso estado.

Os termômetros devem registrar mínima de 14°C e máxima de 17°C na região de Curitiba, 17°C a 21°C no litoral do estado e 12°C a 15°C em Ponta Grossa. No sudoeste do estado, as temperaturas variam de 13°C a 16°C em Pato Branco e 16°C a 19°C no Oeste, em Foz do Iguaçu. No Noroeste, também com previsão de chuva, a mínima é de 16°C em Umuarama e a máxima de 30°C em Paranavaí.

Na sexta-feira ainda chove em parte do Paraná, principalmente entre o leste e o norte. As chuvas já apresentam intensidade mais fraca e também ocorrem de forma mais isolada. Destaque para o rápido declínio das temperaturas a partir do anoitecer, pois um ar mais “gelado” chega ao estado. No final de semana há previsão de geada para toda metade sul do Paraná, inclusive em Curitiba e região.