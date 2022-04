Curitiba teve nesta madrugada de sábado (16) o registro da menor temperatura do ano. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima na capital foi de 8,9º C. A menor marcação dos termômetros, até então, havia sido no dia 31 de março, quando Curitiba teve mínima de 10,7º C.

Com a massa de ar frio atuando no Paraná, a previsão do tempo para o sábado, na capital, segue sendo de céu aberto, com temperaturas mais amenas. A máxima, segundo o Simepar, não deve passar dos 20º C.

“Sem mudanças nas condições do tempo no estado do Paraná no decorrer deste sábado. A massa de ar frio segue atuando sobre todas as regiões. Assim, teremos mais um dia de tempo estável, com sol predominando no estado”, destaca o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Ainda conforme Barbieri, no Litoral, devido aos ventos que ainda sopram do oceano, a nebulosidade fica variável no decorrer do dia, mas o sol aparece na região. A máxima prevista para as praias é de 21º C.

Além da madrugada fria em Curitiba, cidades mais ao Sul do Paraná registraram ainda mais baixas. Entre os destaques estão General Carneiro que bateu 1,7º C, Pinhão registrou 4,4º C, Palmas registrou 5,5º C, Colombo 5,7º C e União da Vitória 6,1º C.

