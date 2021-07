Curitiba teve um recorde nesta quinta-feira (29) de temperatura mais baixa do ano. O frio intenso fez Curitiba amanhecer com temperatura de – 0,8º C e sensação térmica -3º C, registrada por volta das 7h30, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A massa de ar frio e seco de origem polar se estabeleceu em todo o Paraná e o frio aumentou em todas as regiões. Além das baixas temperaturas, geadas fortes ocorreram na parte sul do estado. Palmas e Cascavel tiveram as menores temperaturas do Paraná.

O frio com temperatura negativa desta quinta-feira (29) foi o mais forte registrado em Curitiba neste ano. Em 30 de junho Curitiba registrou 0,4ºC, inclusive com congelamento do lago do Parque Barigui. Depois, em 20 de julho, o termômetro chegou a 0,9ºC na capital.

Em Curitiba, além do frio, foi a madrugada com vento de pouca intensidade favoreceu a formação de geada em áreas mais descampadas. Ponto tradicional para todos de geada, o Parque Tingui não chegou a registrar o fenômeno. Nesta quinta, o Simepar aponta uma variação térmica entre 0º C e 10º C na capital. Vale destacar que o frio intenso marca presença em todo o Sul do Brasil.

Parque Tingui, em Curitiba, não teve geada na manhã desta quinta-feira. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Pàraná.

Na quarta-feira (28), a tão esperada neve foi registrada com força no Rio Grande do Sul. Vídeos nas redes sociais de pessoas que estavam em Canela, na Serra Gaúcha, mostravam a alegria da presença do fenômeno.

A meteorologia aponta que a massa de ar polar deve manter a friaca pelo menos até a quarta-feira da semana que vem. Até mesmo no Litoral e no Norte do estado o frio pega pesado. Em Londrina, por exemplo, as mínimas nesta quinta-feira foram próximas de 0º C. Em Guaratuba, a mínima chegou a 2º C.

“Além das temperaturas baixas o vento contribui para a sensação de frio ainda mais baixa. Vento que ainda incomoda nestas primeiras horas da manhã impedindo o aparecimento de geadas em muitos lugares”, explicou o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar.

Paraná negativo!

No interior as cidades de Palmas (-4,5ºC), Ponta Grossa (-4,3ºC) e Cascavel (-4,1ºC) bateram o recorde de menor temperatura do ano. General Carneiro, uma das cidades mais frias do Paraná, teve -2,2ºC. Inácio Martins ficou com -4,0ºC. Colombo, na região metropolitana de Curitiba, atingiu -1,6ºC.