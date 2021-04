O tempo deve ficar firme em Curitiba e região nesta quarta-feira (31), apenas com possibilidade de poucas pancadas rápidas de chuva. No entanto, o último dia de março já será mais gelado e com cara de outono, com poucas aberturas de sol. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital registrou mínima de 10ºC nesta manhã. No Litoral, a manhã também será mais fria e o dia esquenta até a tarde. No Paraná, a menor temperatura foi em General Carneiro, com 6,8ºC.

Na capital, nesta quarta, os termômetros devem registrar temperaturas entre 10º C e 22º C. De acordo com o Simepar, há chance de pancadas rápidas por causa da umidade que chega do oceano, carregada pelos ventos em direção ao continente. Diferente da terça-feira (30), quando foi a ação de uma frente fria que deixou o céu carregado de nuvens.

Nesta quinta-feira (1º) o tempo deve ficar bastante semelhante, com temperaturas entre os 11ºC e os 23ºC.

Litoral

Nas praias do Paraná a estabilidade também deve predominar. Segundo o Simepar, deve chover pouco no Litoral. No entanto, a umidade continua no ar e o clima de outono começa a dar as caras da estação. Friozinho pela manhã e tempo mais quente à tarde, mas não muito.

Conforme a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 16º C e 27º C.