Assim como Curitiba tem a fama de ser a capital mais fria do Brasil, os curitibanos são conhecidos por adorar postar prints e fotos de termômetros mostrando a temperatura em tempo real nas horas mais frias do daquele dia. Ao mesmo tempo – e eles se acham pouco valorizados – tem um monte de gente que mora por aqui (nascidos ou não) que não gosta nem um pouco das baixas temperaturas.

Nesta madrugada de terça-feira (17) a mínima na capital chegou a 3°C. Logo pela manhã, o perfil oficial da Prefeitura de Curitiba fez uma postagem para brincar com os curitibanos de carteirinha:

A partir de então, diversos internautas entradas na brincadeira (ou não, pois tinha muita gente incomodada com o frio) e passaram a reclamar das baixas temperaturas e também da postura dos amantes de frio, dando início a uma divertida série de postagens. Veja algumas delas a seguir!

Eu odeio Curitiba, não vou sobreviver c esse frio pic.twitter.com/wPD8A1LTLA

Se Curitiba continuar frio assim não vai ter jeito galera vamos ter que postar print da previsão do tempo

comecei a receber ligação de curitiba bem quando começou a esfriar, com certeza é alguém querendo dizer q lá tá mais frio

curitiba vai com calma eu não tenho roupa pra trabalhar no frio

Sempre bom lembrar : Não fale que está frio na sua cidade se ela for fora de Curitiba , pois brotará da terra um de nós dizendo "pq lá em Curitiba que é frio de verdade!"

