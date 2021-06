A instabilidade se mantém presente em Curitiba e região e o sol deve ficar entre nuvens nesta sexta-feira (25). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a aproximação de uma frente fria pelo Sul do Brasil, junto com um sistema de baixa pressão, ajuda a manter a umidade na capital. As temperaturas no período da tarde seguem mais próximas dos 20º C.

Segundo o Simepar, a instabilidade atmosférica se mantém em todo o Paraná. Porém, chuvas mais significativas podem ocorrer em áreas da metade Sul do estado. Na região Norte, o céu deve registrar muitas nuvens, mas com risco de chuva menor e predominância do sol. O mesmo deve ocorrer em Curitiba.

As temperaturas na capital, para esta sexta-feira, devem variar entre 13º C e 25º C. Conforme a meteorologia, o tempo fica assim até o domingo (27), pelo menos. Já na segunda-feira (28), a chuva deve voltar a cair com volume considerável na capital, por causa da frente fria que chegará ao Estado.

Litoral

Nas praias do Paraná, a sexta-feira também deve ficar instável. O Simepar aponta que o sol ficará entre nuvens e há chance de garoa em algumas áreas. As temperaturas também não mudam muito em relação aos últimos dias.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros variam entre 15º C e 21º C.