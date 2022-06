Frio de bater os dentes! A cidade de Curitiba e demais municípios da Região Metropolitana estarão entrando a partir desta sexta-feira (10) em alerta laranja para o declínio da temperatura. Existe a chance de geada para a segunda-feira (13) com a mínima de 1°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta começa a valer a partir de sexta, às 19h, e se estende até o domingo (12), às 23h59.

O comunicado serve de alerta a população quanto aos cuidados que devem ser necessários quanto ao risco à saúde, pois pode ocorrer um declínio superior a 5°C.

E tem chuva?

Não existe previsão de chuva para os próximos dias, mas a temperatura deve ter no máximo 14°graus. Segundo o Simepar, o frio chega em Curitiba com maior intensidade no sábado (11), quando a mínima vai ser de 5°graus. Já no domingo, frio de lascar com 1°grau. Separe a velha japona!