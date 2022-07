Após semanas consecutivas de temperatura acima dos 20°C, o inverno mostrou sua força neste sábado (30). Curitiba registrou menos que 5°C, e teve cidade da Região Metropolitana que quase negativou. Prepare a japona e a coberta que o frio vai seguir por mais alguns dias.

De acordo com o Simepar, a temperatura mais baixa foi -0,8°C em Guarapuava, no Centro-Sul. Em Curitiba, a mínima chegou a 4,3°C nas primeiras horas do dia. Na Região Metropolitana, a mínima ficou em Fazenda Rio Grande com 0,9°C, seguido por Colombo, que apresentou 1,2°C.

E os próximos dias?

O tempo vai esquentar um pouco, mas fique com a japona e a coberta ao lado. Segundo o Simepar, o domingo (31), e a segunda-feira (01), o Paraná sgue tendo a influência de ar frio e seco com o amanhecer ainda com temperaturas baixas nas diversas regiões, mas no decorrer da tarde, com o sol predominando as temperaturas ficam mais agradáveis em relação ao sábado.