Com o avanço de uma frente fria, novembro começou com quebra de recorde no Paraná. Nove cidades paranaenses tiveram as menores temperaturas para o mês de novembro dos últimos 25 anos. Curitiba não está nesta lista, mas registrou 11,1ºC nesta terça-feira (1º). Com isso, a Fundação de Ação Social (FAS) voltou a reforçar o serviço de abordagem social e acolhimento a pessoas em situação de rua. O trabalho vai da noite desta segunda-feira (31) até o dia 8 de novembro.

Segundo a FAS, o objetivo é sensibilizar as pessoas a aceitarem atendimento e seguirem com as equipes para as unidades de abrigo do município, onde encontram local para higiene, alimentação e camas quentes.

A ação, que intensifica o trabalho já executado todos os dias da semana, 24 horas por dia, ocorrerá das 18h a 1h, com objetivo de oferecer acolhimento antes da madrugada, quando as temperaturas costumam ser menores.

Neste período, a FAS contará com mais equipes nas dez regionais da cidade para fazer busca ativa, seguindo roteiros onde há maior concentração dessa população, além de atender a solicitações que chegam à Central 156.

Durante as ações intensificadas, as equipes estarão divididas em cinco macrorregionais que contarão com o apoio dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). A partir da 1h, o trabalho volta a ser desenvolvido pela Central de Encaminhamento Social 24h.

“Encerramos a Ação Inverno – Curitiba que Acolhe no último dia 15, mas com a chegada dessa intensa massa de ar frio e úmido, atípica para a época do ano, precisamos reforçar o atendimento às pessoas que estão nas ruas desabrigadas e, com isso, evitar o risco de hipotermia”, explica a diretora de Atenção à População em Situação de Rua da FAS, Grace Kelley Puchetti.

Para acolhimento a pessoas em situação de rua, a FAS conta com 28 unidades, entre elas casas de passagem, hotéis sociais e unidades de acolhimento, que somam 1.332 vagas

Ajuda pelo 156

Grace pede a ajuda da população para localizar as pessoas desabrigadas. “Quem vir uma pessoa desprotegida, entre em contato com a Central 156, por telefone, site ou pelo aplicativo Curitiba 156. Basta indicar o endereço ou local próximo e uma equipe irá até o local para oferecer atendimento”, explica.

Animais acolhidos

Além da população de rua, a FAS também transporta e acolhe os animais de estimação com seus tutores. Para isso, mantém em suas Kombis para abordagem social, caixas para animais de até médio porte. Para esses casos, o acolhimento é feito na Praça Solidariedade, complexo de atendimento à população de rua, que possui canis.