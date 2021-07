O frio recorde que judia dos curitibanos desde quarta-feira provocou uma situação inusitada na manhã desta quinta-feira em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Um avião da empresa aérea Azul não pôde decolar simplesmente porque suas asas estavam congeladas, impedindo que a aeronave levantasse voo no Aeroporto Internacional Afonso Pena.

O voo AD 4730 voaria de SJP para Porto Alegre foi cancelado, assim como o voo de retorno (AD 4024), que sairia da capital gaúcha para o Afonso Pena. O evento é pouco comum no Brasil, mas bem mais corriqueiros em locais de temperaturas constantemente baixas. Em 2017, por exemplo, a empresa sofreu atrasos em cinco voos que apresentaram o mesmo problema em Porto Alegre.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura média na região ficou entre -1ºC e -2ºC.A empresa Azul se pronunciou em nota, confirmando a ocorrência e os cancelamentos.

Veja a nota:

“A Azul informa que os voos AD4730 (Curitiba-Porto Alegre) e AD4024 (Porto Alegre-Curitiba) foram cancelados na manhã de hoje devido à formação de gelo nas asas da aeronave que cumpriria as operações. Os Clientes receberam toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da empresa ainda hoje. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos aos seus Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”.

Frio recorde

Curitiba teve um recorde nesta quinta-feira (29) de temperatura mais baixa do ano. O frio intenso fez Curitiba amanhecer com temperatura de – 0,8º C e sensação térmica -3º C, registrada por volta das 7h30, segundo o Simepar. A massa de ar frio e seco de origem polar se estabeleceu em todo o Paraná e o frio aumentou em todas as regiões.