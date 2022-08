Depois de vários dias úmidos e frios, Curitiba e região começam a sentir os efeitos de uma trégua no eterno “põe o casaco, tira o casaco”. Neste domingo (21) a sensação térmica aponta temperaturas em elevação, mesmo que não seja em uma grande amplitude. No decorrer da semana que começa, aí sim a coisa muda de figura e quem gosta de calor pode comemorar.

O amanhecer deste domingo ainda é frio em vários setores do Paraná, com valores abaixo dos 10°C em várias cidades. Céu está com muita nebulosidade (encoberto) entre o centro-sul, Campos Gerais e o leste do Estado. Nos trechos de serra há registro de garoa. Chove também no extremo norte, perto da divisa com São Paulo. Há registro de algumas descargas atmosféricas.

+ Leia mais: Horário de verão vai voltar? Brasil avalia retorno, afirma site britânico

Nos demais setores, o sol aparece, com temperaturas um pouco mais elevadas em relação ao dia anterior. Em Curitiba, a mínima prevista é de 6°C e a máxima de 14°C, no litoral mínima de 12°C e máxima de 19°C e de 7°C a 16°C em Ponta Grossa.

Na segunda-feira, a nebulosidade deve se manter bastante concentrada entre o leste (RMC e litoral), Campos Gerais e centro-sul, com nevoeiros restringindo a visibilidade no amanhecer. Inclusive, ainda há possibilidade de garoas ocasionais entre a Serra do Mar e as praias.

Temperaturas ficam amenas, mesmo durante a tarde. Nos demais setores, o sol predomina e o aquecimento volta a ser mais significativo (temperaturas perto dos 25°C no noroeste, por exemplo).