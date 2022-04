O tempo em Curitiba neste sábado (2) deve seguir parecido com o que tem sido registrado nos últimos dias. Céu fechado, risco de garoa e chuva moderada a qualquer hora do dia e temperaturas bem amenas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a presença de umidade ainda deve permanecer oscilando ao longo da próxima semana.

Sol mesmo, só a partir de quarta-feira (6).

Em Curitiba, neste sábado, as temperaturas devem variar entre 14º C e 17º C. Segundo o Simepar, a boa notícia é que, mesmo com os períodos de chuva oscilando, as temperaturas já devem voltar a aumentar a partir do domingo (3), com a máxima prevista para Curitiba já chegando aos 23º C.

Ainda conforme o Simepar, no domingo o tempo fica estável em grande parte do Paraná, mas não na capital nem no Litoral. “Com o predomínio de sol, volta a esquentar bastante à tarde entre o Oeste, Noroeste e o Norte pioneiro. Ainda ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens entra a capital e as praias, mas o sol aparece e esquenta um pouco nessas regiões”, diz a previsão.

A variação da umidade carregada do oceano para o continente segue variável ao longo da semana. Apesar dos momentos de sol em Curitiba no domingo, a meteorologia aponta que o tempo só firma na região a partir de quarta-feira, com chances da umidade voltar à região de Curitiba na quinta-feira (7).

No mais, aos longo da semana, as temperaturas máximas na região de Curitiba devem ficar acima dos 23º C.