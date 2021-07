Frio intenso chegando com possibilidade de geada e temperatura negativa. Um banho quente faz bem, mas mesmo assim, o rodízio no abastecimento segue ativo em Curitiba e na Região Metropolitana. Nesta quarta-feira (28), serão mais 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Assim, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato anterior (36h x 36h). Os bairros são divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada.

Além disso, uma obra de Captação Iguaçu vai prejudicar o abastecimento em mais de 40 bairros da capital (ver lista no fim da reportagem). A previsão de término é para quinta-feira (29), às 18h.

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta quarta. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de sexta-feira (30). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio de terça-feira.

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Cajuru): Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Corte Branco): Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida): Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Vila Guarani): Santa Candida, Atuba

Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Corte Branco): Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório São Braz): Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São Braz, Sto.Inácio



Curitiba (área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu): Uberaba, Cajuru.

Curitiba (área do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

Araucária (área do Booster Bela Vista): Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.

Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Centro): Cachoeira, Centro, Iguaçu.

Colombo (área do Recalque do Reservatório Vila Guarani): Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel

.Colombo: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã.

Colombo (área da válvula Colombo Sede 1): Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial)

São José Pinhais: Cidade Jardim.

São José dos Pinhais : Parte do Roseira de São Sebastião, Jurema, Borda do Campo.

Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo): Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus

Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia): Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

Pinhais (Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.



Piraquara (Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Guarituba.

São José dos Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Costeira.

São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório São José Centro): São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade Campo Alto.

Obra Captação Iguaçu

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Mercês): Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Portão): Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Portão): Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim