Um homem de aproximadamente 30 anos de idade passou por um enorme susto na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Batel, em Curitiba. Ao realizar a limpeza na lateral de um edifício, a pessoa ficou presa em uma cadeirinha no 22° andar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o rapaz com segurança por uma sacada.

A ocorrência ocorreu na Rua Bento Viana esquina com a Avenida Visconde de Guarapuava, próximo da Praça do Japão. De acordo com os bombeiros, foi o próprio rapaz que ligou para os bombeiros pedindo ajuda em uma altura de mais ou menos 60 metros. O 1° tenente oficial de socorro do Corpo de Bombeiros, André Fonseca, 29 anos, acredita que algo aconteceu lá no alto para ele travar na cadeirinha.

“Por algum motivo ele se desesperou. Não conseguia subir e nem descer da cadeirinha da empresa. Talvez o vento tenha o deixado assustado”, disse Fonseca que esteve no local.

Para socorrer o rapaz, os bombeiros subiram ao telhado do edifício e o puxaram com segurança para uma sacada. “Ele estava bem assustado e com muito frio. Colocou várias blusas depois e foi acalmando. Foi liberado em seguida e nos disse que tinha experiência no assunto”, comentou Fonseca ,que conversou com o funcionário da empresa de limpeza.

Após o resgate, equipe posou no topo do prédio para celebrar a ação bem sucedida. Foto: Colaboração.