Curitiba amanheceu com temperatura mínima de 0,6º C nesta terça-feira (29), com sensação térmica de -3ºC, segundo o Simepar. Foi o recorde de temperatura mais baixa do ano até então. A último recorde de temperatura mais baixa em Curitiba foi em 25 de maio, quando a cidade registrou mínima de 3,8ºC, segundo o Simepar.

A razão para o frio intenso no Paraná é uma forte massa de ar polar que se desloca pela Região Sul do Brasil ao longo desta terça-feira, provocando um declínio muito acentuado das temperaturas em todas as regiões do Paraná. Segundo o Simepar, existe previsão de temperaturas negativas nas Regiões Oeste, Sudoeste Sul, Centro e sul dos Campos Gerais com ocorrência de geadas moderadas a fortes.

Na Região Metropolitana de Curitiba, apesar de temperaturas mínimas muito próximas de 0,0 °C a umidade elevada devido a passagem da frente impede a formação do fenômeno.

“A nebulosidade com alguma chuva que ainda havia em parte do leste do estado, próximo da divisa com São Paulo, diminuiu sensivelmente, devido a incursão do ar mais frio e seco”, disse o meteorologista Fernando Mendes.

Geada no Paraná

Segundo o Simepar o frio intenso representava uma chance de geada em todo o Estado, principalmente na região do centro-sul paranaense. Apenas o Litoral e parte da região Norte escapou do fenômeno. Em Palmas, por exemplo, a mínima chegou a -3,8ºC e em General Carneiro -3,9ºC.

Frio segue?

Segundo o Simepar o frio se mantém rigoroso na quarta-feira (30), com temperaturas muito baixas em praticamente todo o Paraná. Madrugada muito gelada, com tendência de termos valores negativos de temperatura e geadas fortes em muitos municípios da metade sul do Estado. Até mesmo na faixa norte pode ter geada no amanhecer. Não há previsão de chuva.