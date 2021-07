O frio intenso segue presente e com temperatura negativa em Curitiba nesta última sexta-feira (30) de julho. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia amanheceu gelado em praticamente todo o estado. A capital registrou mínima de -0,6º C nas primeiras horas do dia. Como o vento foi fraco, a geada marcou presença em boa parte das regiões paranaenses. A sensação térmica chegou a 0ºC. Curitiba e região estavam, inclusive, com alerta vermelho para ocorrência de geada.

+ Viu essa? Povo não perdoa! Onda de friozão em Curitiba gera enxurrada de memes!

O frio em Curitiba desta sexta-feira ficou bem perto de quinta-feira (29), quando a capital registrou a temperatura mais baixa do ano: -0,8ºC, mas sem geada por causa dos ventos que atingiam a cidade. A friaca de quinta-feira foi tão forte que chegou a congelar as asas de um avião no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Conforme a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 0º C e 12º C em Curitiba. Ao longo do dia, a previsão é também de tempo seco, com sol, mas nem isso será suficiente para diminuir o frio em Curitiba.

A massa de ar frio e seco de origem polar se estabeleceu em todo o Paraná e o frio aumentou em todas as regiões.

Frio em Curitiba continua?

No sábado (31), o frio ainda deve continuar intenso em Curitiba. O Simepar prevê 4º C de mínima para o dia, com tempo seco. Somente no domingo (1.º), na virada para agosto, é que as condições atmosféricas devem sofrer uma mudança por causa da entrada de umidade carregada pelos ventos. No domingo, as mínimas também esquentam mais um pouco e as mínimas previstas para a capital são de 8º C, de acordo com o Simepar.

Nas demais regiões do Paraná, a sexta-feira também foi gelada. Em Londrina, geralmente uma região mais quente, as mínimas chegaram a 2º C pela manhã. Teve também temperaturas negativas mais ao Sul do estado. Em União da Vitória, as mínimas foram de -2º C, assim como em General Carneiro, que também marcou -2º C.