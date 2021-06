Está sentindo aquela sensação de frio em Curitiba nesta segunda-feira (7)? Você não é o único ou a única com a impressão de queda na temperatura. Porém, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não está prevista queda brusca de temperatura para este início de semana. Ou seja, nada de marcações abaixo dos 10ºC como ocorreu há duas semanas na capital. Então, o que provoca a sensação de mais frio, ou de que não está esquentando, é o psicológico? Não. Isso é efeito da baixa amplitude térmica prevista para o dia, da umidade da chuva e da nebulosidade que encobre o sol.

Quem explica o fenômeno é o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar. Segundo ele, as últimas semanas foram de amplitude térmica maior em Curitiba. Quer dizer que a diferença entre temperaturas máximas e mínimas foi alta, ou seja, as marcações eram baixas pela manhã e o sol ajudava a elevar as temperaturas no período da tarde.

“Nesta segunda, e pelo menos até a quarta-feira, o que teremos é pouca diferença entre máximas e mínimas. O dia amanhece com mínimas de 15º C ou 16º C, por exemplo, e de tarde isso muda pouco. Não chega a ser um frio abaixo dos 10º C, mas fica aquela sensação de que não esquenta”, diz Mendes.

O meteorologista ainda aponta que a baixa incidência de raios solares contribui para sensação térmica de frio. “Com o céu encoberto, fica minimizada a entrada de raios de onda curta até o solo. São esses raios que, depois de bater no solo, são convertidos nos raios de onda longa que voltam para a atmosfera e provocam o aquecimento. A sensação reforçada é de que não esquentou, mas sim, esfriou com o passar do dia”, destaca.

Em Curitiba, nesta tarde de segunda-feira, o mapa do Simepar aponta que a temperatura máxima não deve passar dos 18º C. Já na terça-feira (8), ela não deve passar dos 20º C, com mínimas de 16º C previstas para o período da manhã.

