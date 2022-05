Frio? Que nada, muuuuito frio. Pode ir preparando a coberta, o cachecol e a velha japona de guerra. Você vai precisar de tudo que tiver no armário. A próxima semana promete ser a mais gelada em Curitiba, com boas chances de geada e temperatura próxima de zero grau. Mas e será que vai rolar neve em Curitiba?

O motivo para essa friaca toda é uma frente fria que vai encaminhar uma intensa massa de ar polar para os estados do Sul do Brasil. A partir disso, as temperaturas caem de forma expressiva e, para aumentar o frio, um ciclone extratropical estacionado no oceano pode se unir ao ar polar e, com a umidade, provocar neve em pontos mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Neve em Curitiba?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não existe essa possibilidade. Quanto à geada, aí não tem perdão, a expectativa de dois a três dias consecutivos com camadas de cristais de gelo ao amanhecer.

“A geada vai ser mais intensa na parte sul do estado, mas Curitiba também deve ter essa formação. Na quarta-feira (18), existe a chance de quase chegar a temperatura negativa. Imagino que possa bater zero grau na quarta. É um frio seco, sem chuva”, disse o meteorologista Paulo Ricardo Barbieri.

Como deve ser o inverno 2022 em Curitiba?

Essa vai ser a primeira onda de frio em 2022 no Paraná. Apesar de estarmos no outono a tendência é que o inverno, que começa em 21 de junho, não venha a ser uma estação tão fria assim como se imagina.

“Ainda é cedo para definir, mas a expectativa que se fique dentro da normalidade da região. O que chama atenção é a pouca quantidade de chuva”, alertou Paulo. Vale lembrar que o Paraná passou pela maior crise hídrica da história devido à falta de chuva que resultou em rodízio de água na casa dos paranaenses por quase dois anos.

Confira a previsão com a mínima para os próximos dias em Curitiba

Dia 13 (sexta-feira) – Sol com nuvens. Máxima de 21°graus com mínima de 13°graus

Dia 14 (sábado) – Parcialmente nublado com chance de chuva. Máxima de 19°graus com mínima de 13°graus

Dia 15 (Domingo) – Chuva – Máxima de 20°graus com mínima de 14°graus

Dia 16 (segunda-feira) – Sol. Máxima de 18°graus com mínima de 11°graus

Dia 17 (terça-feira) – Sol. Máxima de 15°graus com mínima de 7°graus

Dia 18 (quarta-feira) – Sol. Máxima de 11°graus com mínima de zero grau

Dia 19 (quinta-feira) – Sol. Máxima de 14°graus com mínima de 7°graus.