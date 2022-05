As temperaturas devem baixar bastante ao longo desta semana em Curitiba e nas demais regiões do Paraná. Mas nesta segunda-feira (16), as marcações nos termômetros ainda devem se manter na casa dos 18º C de máxima na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria ainda deve passar pelo estado, antes do frio intenso.

Conforme a meteorologia, as temperaturas em Curitiba devem variar entre 10º C e 18º C nesta segunda. A amplitude térmica ainda pede o uso de um casco mais pesado pela manhã e uma blusa média à tarde.

O Simepar também prevê uma semana sem chuva. O amanhecer foi de poucas nuvens, mas pode ter nevoeiro em algumas áreas do Paraná, incluindo a capital. À tarde, o sol deve predominar e, à noite, as temperaturas devem baixar rapidamente.

Frio intenso nesta semana

Deste o domingo (15), uma forte e extensa massa de ar frio vem passando pelo Brasil e derrubando temperaturas. São prometidas geadas e até neve em algumas regiões do Sul do país. O alerta foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mostra o avanço do frio até para áreas das regiões Centro-Oeste e Norte, causando episódios de friagem.

Em Curitiba, os termômetros podem chegar aos 2º C na quarta-feira (18). Há grandes chances para que o frio seja recorde para o mês de maio. Na terça-feira (17), o Simepar aponta 4º C de mínima e 12º C de máxima para a capital.

Dados históricos do Inmet, que começaram a ser computados em 1961, revelam que a menor temperatura mínima registrada em Curitiba para o mês aconteceu no dia 30 de maio de 1962, quando os termômetros marcaram 2,3°C.

