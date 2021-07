O sábado (17) vai ser de sol em Curitiba, mas deixe o agasalho por perto, pois o frio começa a ganhar força no período noturno. Frio que deve marcar presença com intensidade nos próximos dias, especialmente na próxima semana, que promete iniciar com 0ºC grau nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (19) na capital paranaense.

De acordo com o alerta laranja de declínio de temperatura emitido neste sábado (17) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio mais severo deve atingir a região sul do Brasil já a partir de sábado, trazendo perigo à saúde e quedas de temperaturas maiores do que 5ºC.

A forte massa de ar polar que chega neste fim de semana deve ser ainda mais intensa que o frio “congelante” registrado no mês de junho. Muitas cidades devem ter na próxima semana as temperaturas mais baixas do ano, como informa a MetSul Meteorologia.

Em Curitiba

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado começou com instabilidade, mas a partir da tarde ela perde força, devido à forte massa de ar frio e seco que avança pelo norte da Argentina em direção a Região Sul do Brasil, ocasionando a queda expressiva das temperaturas a partir do final do dia.

Em Curitiba, neste sábado as temperaturas variam entre os 12ºC e 20ºC graus. A dica do fim de semana é comparecer nas tradicionais feiras de inverno que acontecem nas praças Osório e Santos Andrade. As feiras iriam terminar neste sábado, mas a prefeitura decidiu prorrogar até o dia 25 de julho. As barracas estão dispostas com distanciamento de um metro e meio e quem visitar vai encontrar produtos de inverno, como cachecóis, luvas, pantufas e pijamas quentinhos.

No domingo (18), Curitiba deve ter apenas 5ºC de temperatura mínima e 13ºC de máxima.

No Paraná

No litoral do Paraná, a tendência é termos um dia nublado com momentos de sol. A máxima não deve ultrapassar 22º graus e com queda de temperatura para o domingo (18). A mínima pode bater 7º graus.

No interior, o tempo vai estar um pouco mais aberto e com tempo mais firme. Em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, o sábado vai ter sol, mas nada intenso. A máxima chega a 21º graus. Bom fim de semana!