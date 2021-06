O tempo deve seguir cinzento em Curitiba e região nesta quarta-feira (9), dia em que passa também a vigorar a bandeira laranja na cidade, uma forma mais amena para ajudar a controlar o contágio de coronavírus na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo continua instável no Paraná por causa da circulação dos ventos que transportam umidade da Amazônia para o Sul do país. Mas, apesar da grande presença de nuvens, somente chuvas ocasionais podem ocorrer.

Em Curitiba, o céu encoberto ainda ajuda a manter as temperaturas menos aquecidas nesta quarta. Segundo o Simepar, as máximas previstas não passam dos 21º C na capital. As mínimas seguem em torno dos 14º C. Significa que a sensação de frio permanece ao longo do dia, mesmo no período da tarde.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão é parecida. Além dos ventos que chegam ao estado pelo corredor da Amazônia, trazendo umidade, um sistema de alta pressão no oceano carrega um vento mais gelado para o continente. Segundo o Simepar, isso também deixa as temperaturas mais amenas no Litoral.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas máximas devem se manter em torno dos 22º C nesta quarta-feira. Já as mínimas ficam entre 15º C e 16º C. Assim como em Curitiba, não há previsão de grande quantidade de chuva ao longo do dia. De acordo com o Simepar, uma ou outra pancada de chuva pode ocorrer.